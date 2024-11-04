Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn quốc

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Dạy luyện thi chứng chỉ FE (chứng chỉ chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản). Dạy online 1:1 qua Zoom cho các học viên.
- Xây dựng lộ trình và phương pháp dạy phù hợp nhu cầu của học viên.
- Điều chỉnh phương pháp dạy kịp thời nhằm đạt mục tiêu điểm theo kế hoạch của học viên.
- Thời gian: lịch dạy linh hoạt theo gia sư và học viên, thường vào buổi tối, mỗi buổi 60 phút. Ngoài ra còn có các ca ban ngày, gia sư có thể đăng ký theo lịch rảnh cá nhân.
- Cập nhật về tiến độ, nhận xét, đánh giá học viên sau mỗi buổi dạy lên hệ thống quản lý của FUNiX. Xây dựng quan hệ tốt với học viên.
- Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có).
Chú ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi C V và chứng chỉ FE đến m a i l: quyttt @ funix. edu. vn (bỏ dấu cách)
Chú ý:
quyttt @ funix. edu. vn

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có chứng chỉ FE.
- Ứng viên cần có kiến thức vững chắc về các phần trong bài thi FE.
- Đam mê giảng dạy, chia sẻ kiến thức.
- Có khả năng soạn giáo trình, lên kế hoạch giảng dạy.
- Đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thuộc khối Công nghệ thông tin.
- Kỹ năng giao tiếp, truyền tải thông tin tốt, tư duy sáng tạo, cởi mở.
- Có máy tính (PC hoặc Laptop) có camera, mic, có loa hoặc tai nghe, phục vụ việc dạy và học kèm trực tuyến.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong dự án CNTT thực tế hoặc từng tham gia giảng dạy về CNTT.
Chú ý:Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi C V và chứng chỉ FE đến m a i l:quyttt @ funix. edu. vn(bỏ dấu cách)
Chú ý:
quyttt @ funix. edu. vn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phụ thuộc số lượng các buổi tham gia giảng dạy. Cụ thể: 180.000đ/giờ
- Thời gian linh hoạt, được sắp xếp dựa trên lịch rảnh của gia sư. Được làm việc tại nhà, chủ động sắp xếp công việc.
- Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy. Tham gia vào lĩnh vực đào tạo hỗ trợ học tập về chuyên môn và cũng như truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học tậphiệu quả.
- Có thêm thu nhập đáng kể và các quyền lợi khác (Ví dụ: ưu đãi học phí các khóa học tại FUNiX...)
- Được tham gia vào network hàng nghìn mentor, gia sư giỏi của FUNiX.
Chú ý:Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi C V và chứng chỉ FE đến m a i l:quyttt @ funix. edu. vn(bỏ dấu cách)
Chú ý:
quyttt @ funix. edu. vn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

