Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Khu Đồi Ấm, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Biên dịch, dịch ý của cấp trên Xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên,
Quản lý và biên soạn báo cáo từ cấp dưới lên cấp trên
Truyền đạt các vấn đề của cấp trên xuống cấp dưới.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu Tiếng trung trình độ: HSK 5 trở lên.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lý Giám đốc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.
Có ngày nghỉ phép năm sau 1 năm làm việc.
Ký hợp đồng và BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
