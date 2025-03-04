Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Khu Đồi Ấm, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Biên dịch, dịch ý của cấp trên Xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên,

Quản lý và biên soạn báo cáo từ cấp dưới lên cấp trên

Truyền đạt các vấn đề của cấp trên xuống cấp dưới.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu Tiếng trung trình độ: HSK 5 trở lên.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lý Giám đốc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.

Có ngày nghỉ phép năm sau 1 năm làm việc.

Ký hợp đồng và BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

