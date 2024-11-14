Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo sự phân công của Giám đốc.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.

Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến cao.

Có xe đưa đón từ địa điểm TP HCM đến công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

