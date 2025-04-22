Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ thường nhật:

- Theo dõi tiến độ làm hàng, phối hợp với các phòng ban trên dưới để xử lý khi phát hiện rủi ro, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Khách.

- Update / Gửi báo cáo ngày về hiện trạng hàng hóa cho Khách (Bộ phận người Hàn)

- Gửi các báo cáo khác theo yêu cầu của Cấp trên.

2. Phổ biến /Tư vấn về thủ tục thông quan và các quy định pháp luật liên quan đến hải quan

Thông qua Phối hợp với các phòng ban chuyên trách, báo cáo lên cấp trên các quy định/ nghị định hiện hành về hải quan giúp Tư vấn chính xác về Hs code, thủ tục xuất nhập khẩu các mặt hàng chính sách, các vấn đề kiểm tra sau thông quan vv

3. Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc