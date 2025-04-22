Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tháp A, Tòa nhà Handiresco, Số 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc
1. Nhiệm vụ thường nhật:
- Theo dõi tiến độ làm hàng, phối hợp với các phòng ban trên dưới để xử lý khi phát hiện rủi ro, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Khách.
- Update / Gửi báo cáo ngày về hiện trạng hàng hóa cho Khách (Bộ phận người Hàn)
- Gửi các báo cáo khác theo yêu cầu của Cấp trên.
2. Phổ biến /Tư vấn về thủ tục thông quan và các quy định pháp luật liên quan đến hải quan
Thông qua Phối hợp với các phòng ban chuyên trách, báo cáo lên cấp trên các quy định/ nghị định hiện hành về hải quan giúp Tư vấn chính xác về Hs code, thủ tục xuất nhập khẩu các mặt hàng chính sách, các vấn đề kiểm tra sau thông quan vv
3. Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu
- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về logistics, xuất nhập khẩu. Không có sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tháp A, tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

