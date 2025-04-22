Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS
- Hà Nội: Tầng 12, Tháp A, Tòa nhà Handiresco, Số 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
1. Mô tả công việc
1. Nhiệm vụ thường nhật:
- Theo dõi tiến độ làm hàng, phối hợp với các phòng ban trên dưới để xử lý khi phát hiện rủi ro, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Khách.
- Update / Gửi báo cáo ngày về hiện trạng hàng hóa cho Khách (Bộ phận người Hàn)
- Gửi các báo cáo khác theo yêu cầu của Cấp trên.
2. Phổ biến /Tư vấn về thủ tục thông quan và các quy định pháp luật liên quan đến hải quan
Thông qua Phối hợp với các phòng ban chuyên trách, báo cáo lên cấp trên các quy định/ nghị định hiện hành về hải quan giúp Tư vấn chính xác về Hs code, thủ tục xuất nhập khẩu các mặt hàng chính sách, các vấn đề kiểm tra sau thông quan vv
3. Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về logistics, xuất nhập khẩu. Không có sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI