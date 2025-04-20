Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần TechLead
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Công ty cổ phần TechLead

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần TechLead

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Số 11 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong việc phối hợp với các phòng ban như Nhân sự, Hành chính, các đội dự án;
Chịu trách nhiệm thư ký ghi chép biên bản trong các cuộc họp của CEO với các đơn vị thành viên; phòng ban trực thuộc quản lý;
Hỗ trợ Quản lý sắp xếp lịch làm việc của CEO;
Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các giấy tờ, hồ sơ trình lên CEO đảm bảo tính tuân thủ quy trình và quy định nội bộ;
Tham gia các công việc quản trị như đánh giá nhân sự, đánh gia hiệu suất;
Một số công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy logic tốt; nhanh nhẹn, nhạy bén và chăm chỉ;
Năng động, có khả năng tổ chức các hoạt động là lợi thế
Tin học văn phòng thành thạo;
Tiếng Anh tốt, có khả năng viết và nghe hiểu, giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng học hỏi;
UV có kinh nghiệm làm trợ lý là lợi thế
Yêu thích và định hướng làm việc trong môi trường CNTT
Có từ 6 tháng năm kinh nghiệm trở lên

Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 20tr, đánh giá năng lực 2 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng dự án (Theo quy định và chính sách công ty)
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của người lao động theo Quy định của Nhà nước ( BHXH, BHYT)
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt tình
Được cung cấp máy tính khi lên vị trí chính thức
Sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích của công ty: trà, bánh, cafe,...
Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp, phát triển bản thân nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TechLead

Công ty cổ phần TechLead

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Số 11 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

