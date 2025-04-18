Tuyển Trợ lý giám đốc Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Tập đoàn Eurowindow Holding
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Eurowindow
- số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, giám sát việc lập duyệt kế hoạch, giao, đánh giá KPI, thực hiện công việc tại các phòng, BQL trực thuộc khối theo chỉ đạo của LĐK
Soát xét, phân loại hồ sơ trình duyệt trước khi ký duyệt LĐK.
Tổng hợp báo cáo, thư ký cuộc họp
Phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối nội bộ tại khối
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Hành chính; Kinh doanh, MKT…
Sử dụng tốt word, excel, Powerpoint
Có >3 năm kinh nghiệm trong mảng Quản lý vận hành BĐS
Có kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, tổng hợp báo cáo;
Có năng lực tổ chức và quản lý công việc, chủ động đưa ra giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh;
Chủ động trong công việc.
Tại Tập đoàn Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...
Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Eurowindow Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
