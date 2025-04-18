Tuyển Trợ lý giám đốc Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Eurowindow - số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, giám sát việc lập duyệt kế hoạch, giao, đánh giá KPI, thực hiện công việc tại các phòng, BQL trực thuộc khối theo chỉ đạo của LĐK

Soát xét, phân loại hồ sơ trình duyệt trước khi ký duyệt LĐK.

Tổng hợp báo cáo, thư ký cuộc họp

Phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối nội bộ tại khối

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Hành chính; Kinh doanh, MKT…

Sử dụng tốt word, excel, Powerpoint

Có >3 năm kinh nghiệm trong mảng Quản lý vận hành BĐS

Có kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, tổng hợp báo cáo;

Có năng lực tổ chức và quản lý công việc, chủ động đưa ra giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh;

Chủ động trong công việc.

Tại Tập đoàn Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;

Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...

Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding

Chế độ thưởng các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

