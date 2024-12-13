Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Trợ lý giám đốc

Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của ban giám đốc xuống các phòng ban

Lập báo cáo kết quả định kỳ cho ban giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.

Hỗ trợ các công việc và phối hợp với các bộ phận để đảm bảo quá trình vận hành

Theo dõi các chỉ số hiệu quả từng bộ phận và đề xuất các cải tiến phù hợp giúp nâng cao hiệu suất

Đại diện cho ban giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi ban giám đốc vắng mặt.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý giám đốc hoặc tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc chuyên về vận hành

Từng làm ở các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử là lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực sắp xếp, quản lý con người và công việc

Có kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, chủ động tìm giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 20,000,000 VNĐ/tháng + Thưởng (Thỏa thuận khi phỏng vấn).

Thưởng tháng 13; thưởng các dịp đặc biệt: Lễ Tết, đạt thành tích công việc tốt,...

Chính sách nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài để hỗ trợ bồi dưỡng năng lực nhằm mục tiêu phát triển lên vị trí cao hơn.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Địa điểm làm việc: Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00 – 17h00) và Thứ 7 (8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

