Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HATO GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu K300, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của ban giám đốc xuống các phòng ban
Lập báo cáo kết quả định kỳ cho ban giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.
Hỗ trợ các công việc và phối hợp với các bộ phận để đảm bảo quá trình vận hành
Theo dõi các chỉ số hiệu quả từng bộ phận và đề xuất các cải tiến phù hợp giúp nâng cao hiệu suất
Đại diện cho ban giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi ban giám đốc vắng mặt.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý giám đốc hoặc tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc chuyên về vận hành
Từng làm ở các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử là lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực sắp xếp, quản lý con người và công việc
Có kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, chủ động tìm giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 20,000,000 VNĐ/tháng + Thưởng (Thỏa thuận khi phỏng vấn).
Thưởng tháng 13; thưởng các dịp đặc biệt: Lễ Tết, đạt thành tích công việc tốt,...
Chính sách nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài để hỗ trợ bồi dưỡng năng lực nhằm mục tiêu phát triển lên vị trí cao hơn.
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Địa điểm làm việc: Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00 – 17h00) và Thứ 7 (8h00 – 12h00)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HATO GROUP

CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19/29 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú và Chi nhánh: 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

