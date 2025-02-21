Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3, Đường số 11, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ công tác hành chính văn thư cho TGĐ
Nhiệm vụ 2: Phân tích, nghiên cứu và tham mưu các hồ sơ/đề xuất cho TGĐ

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Giới tính Nam - có bằng lái B2 để đưa đón TGĐ khi cần
Hiểu biết về Bất động sản là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng tháng 13, Tết theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LE 03.11, Tầng 03, Tháp E, Tòa nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

