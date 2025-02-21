Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ công tác hành chính văn thư cho TGĐ

Nhiệm vụ 2: Phân tích, nghiên cứu và tham mưu các hồ sơ/đề xuất cho TGĐ

Tốt nghiệp Đại học

Giới tính Nam - có bằng lái B2 để đưa đón TGĐ khi cần

Hiểu biết về Bất động sản là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng tháng 13, Tết theo chính sách công ty

