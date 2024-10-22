Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A

- 5B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng/đại lý qua điện thoại, email, thực hiện việc check các thông tin và báo cáo quản lý trực tiếp.
- Hỗ trợ các thủ tục, hợp đồng, giấy tờ khi khách hàng /đại lý có yêu cầu hỗ trợ.
- Theo dõi tiến độ bán hàng, cập nhật báo cáo bán hàng và làm các thủ tục sau bán hàng
- Theo dõi tình trạng ký hợp đồng, thanh toán theo tiến độ của khách hàng/đại lý.
- Giao tiếp hàng ngày với khách hàng/đại lý; giải quyết vấn đề phát sinh với khách hàng/đại lý; đánh giá khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng/đại lý để thu thập các thông tin về thị trường, giá cả, nhu cầu... một cách khéo léo và hiệu quả.
- Chuẩn bị các báo cáo phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các nhận xét và đề xuất cải tiến.
- Tham gia các cuộc họp kinh doanh và trình bày báo cáo khi cần thiết.
- Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm từ 3 năm trong các công việc tương tự tại các công ty về bán lẻ, thương mại dịch vụ,...
• Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương tự
• Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng: Word, PowerPoint, Excel và các phần mềm quản lý dữ liệu. Biết sử dụng PowerBI là một lợi thế.
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
• Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc dưới áp lực và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng và công ty.
• Nhanh nhẹn, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ cơm trưa.
- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm hưởng nguyên lương.
- Được trang bị máy móc phục vụ công việc môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước..
- Xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực kinh nghiệm.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

