Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng thỏa thuận (8.000.000 - 15.000.000) Đánh giá điều chỉnh tăng lương 6 tháng/ lần. Thưởng nóng nếu Team Chốt Deal thành công (5 - 30 triệu đồng/Deal) BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội n, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Ngành nghề xúc tiến đầu tư và M&A, kết nối Chủ doanh nghiệp sản xuất trong nước và FDI với Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp

RSL GROUP là đối tác lớn của các chủ đầu tư KHU CÔNG NGHIỆP như VIGLACERA, KINH BẮC CITY, IDICO, DEEP C, VSIP,... và đơn vị xúc tiến quốc tế KOTRA, KOCHARM, JETRO, EUROCHARM,...

Thu nhập từ 10 - 20 triệu (Lương cứng + Thưởng hàng quý)

Hỗ trợ và quản lý nguồn hàng và danh sách khách hàng

Làm việc cùng chủ đầu tư lấy nguồn hàng

Cung cấp nguồn sản phẩm cho công ty

Đăng bài sản phẩm lên các sàn tìm kiếm khách hàng

Theo dõi Hợp đồng, tiến độ , theo dõi công nợ, các khoản phải thu khách hàng, soạn thảo công văn, đề nghị thanh toán.

Hỗ trợ các hoạt động khác liên quan đến Phòng kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế

Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Chủ động và nhiệt tình trong công việc

Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên có ngoại ngữ: Trung, Anh, Hàn

Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP

