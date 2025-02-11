Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12.000.000 - 14.000.000 Lương thưởng 13 x2, x3 Môi trường làm việc năng động, trẻ trung. Thưởng hàng năm theo quy định (lễ, Tết, sinh nhật...) Cơ hội thăng tiến trong công việc. Chính sách tăng lương hàng năm. Tham gia các hoạt động nội bộ, YEP, Teambuidling, ngày hội thể thao..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Làm kế hoạch ngày công tháng mới

Chấm công khối cửa hàng và văn phòng

Chấm công, kiểm tra công tác vệ sinh, thanh toán lương của tạp vụ hội sở

Tổng hợp đơn hàng giao chi nhánh

Thiết lập, theo dõi, báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tuần, tháng, quý, năm khu vực miền Bắc

Tổng hợp, theo dõi hàng tồn kho, hàng thanh lý, sản phẩm bán chạy của chi nhánh hàng ngày, tuần, tháng

Theo dõi, tổng hợp về sản lượng bán hàng thanh lý của từng chi nhánh so với KPI.

Tổng hợp các đề xuất đơn hàng thưởng cho nhánh

Theo dõi Chăm sóc khách hàng sau mua của chi nhánh

Hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm cho chi nhánh

Hỗ trợ giám đốc kinh doanh lập kế hoạch tài chính, kiểm soát ngân sách nhằm đáp ứng mục tiêu doanh thu cho MB

Duy trì tài liệu kinh doanh và cung cấp chúng trong các cuộc họp.

Phối hợp và tham gia vào các cuộc họp nhóm để đánh giá tiến độ, kế hoạch công việc

Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày,phối hợp với các phòng ban, thực hiện vai trò của giám đốc kinh doanh nếu vắng mặt, follow và push tiến độ công việc đảm bảo hoàn thành và hiệu quả

Đánh giá và thực hiện các thay đổi cần thiết theo yêu cầu trong quy trình kinh doanh

Chuẩn bị, quản lý lịch trình của Giám đốc kinh doanh

Đề xuất các phương án tiết kiệm chi phí, chuẩn bị ngân sách cho các hoạt động của bộ phận kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế

Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản, xuất sắc Excel.

Ưu tiên ứng viên có 01 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Sales Admin.

Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận.

Làm việc nhóm, độc lập.

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.