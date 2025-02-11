Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Hà Nội: 12.000.000
- 14.000.000 Lương thưởng 13 x2, x3 Môi trường làm việc năng động, trẻ trung. Thưởng hàng năm theo quy định (lễ, Tết, sinh nhật...) Cơ hội thăng tiến trong công việc. Chính sách tăng lương hàng năm. Tham gia các hoạt động nội bộ, YEP, Teambuidling, ngày hội thể thao..., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Làm kế hoạch ngày công tháng mới
Chấm công khối cửa hàng và văn phòng
Chấm công, kiểm tra công tác vệ sinh, thanh toán lương của tạp vụ hội sở
Tổng hợp đơn hàng giao chi nhánh
Thiết lập, theo dõi, báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tuần, tháng, quý, năm khu vực miền Bắc
Tổng hợp, theo dõi hàng tồn kho, hàng thanh lý, sản phẩm bán chạy của chi nhánh hàng ngày, tuần, tháng
Theo dõi, tổng hợp về sản lượng bán hàng thanh lý của từng chi nhánh so với KPI.
Tổng hợp các đề xuất đơn hàng thưởng cho nhánh
Theo dõi Chăm sóc khách hàng sau mua của chi nhánh
Hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm cho chi nhánh
Hỗ trợ giám đốc kinh doanh lập kế hoạch tài chính, kiểm soát ngân sách nhằm đáp ứng mục tiêu doanh thu cho MB
Duy trì tài liệu kinh doanh và cung cấp chúng trong các cuộc họp.
Phối hợp và tham gia vào các cuộc họp nhóm để đánh giá tiến độ, kế hoạch công việc
Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày,phối hợp với các phòng ban, thực hiện vai trò của giám đốc kinh doanh nếu vắng mặt, follow và push tiến độ công việc đảm bảo hoàn thành và hiệu quả
Đánh giá và thực hiện các thay đổi cần thiết theo yêu cầu trong quy trình kinh doanh
Chuẩn bị, quản lý lịch trình của Giám đốc kinh doanh
Đề xuất các phương án tiết kiệm chi phí, chuẩn bị ngân sách cho các hoạt động của bộ phận kinh doanh
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản, xuất sắc Excel.
Ưu tiên ứng viên có 01 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Sales Admin.
Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận.
Làm việc nhóm, độc lập.
Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI