Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty. Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, hợp đồng.
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.
Liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin, đặt lịch hẹn.
Theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận kinh doanh.
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học
Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh / tiếng Trung
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc hành chính văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất hoặc IT.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: ĐG 1-4, ngõ 97 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

