Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh các đầu việc liên quan đến khách hàng

Điều phối ca test

Giám sát hỗ trợ trực page

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học

Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tham gia đào tạo miễn phí các khóa học về Excel, Powerpoint, bán hàng,.....

Được đề cử tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao nếu có cống hiến xuất sắc

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Du lịch 2 lần/năm (Tài trợ 100% chi phí đi lại + phòng ở)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

