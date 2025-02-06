Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh các đầu việc liên quan đến khách hàng
Điều phối ca test
Giám sát hỗ trợ trực page
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học
Có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tham gia đào tạo miễn phí các khóa học về Excel, Powerpoint, bán hàng,.....
Được đề cử tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao nếu có cống hiến xuất sắc
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Du lịch 2 lần/năm (Tài trợ 100% chi phí đi lại + phòng ở)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
