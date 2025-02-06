Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh các đầu việc liên quan đến khách hàng
Điều phối ca test
Giám sát hỗ trợ trực page

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học
Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tham gia đào tạo miễn phí các khóa học về Excel, Powerpoint, bán hàng,.....
Được đề cử tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao nếu có cống hiến xuất sắc
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Du lịch 2 lần/năm (Tài trợ 100% chi phí đi lại + phòng ở)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

