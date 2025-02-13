Tuyển Trợ lý kinh doanh T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5F, Dao Duy Anh Tower. No. 9, Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Yêu cầu ít nhất 3 năm KN trở lên ở các vị trí tượng đương tại các Công ty FWD
• Nhận thông tin từ Sales, theo dõi đơn hàng, gửi booking confirm, kiểm tra hồ sơ thủ tục các đơn hàng, giao tiếp với khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ để có đủ thông tin về đơn hàng và lịch vận chuyển đơn hàng
• Khai manifest (nếu cần) cập nhật thông tin đơn hàng cho khách, lên bảng kê, kiểm tra thông tin và bảng kê 2 bên khách hàng và nhà cung cấp. làm viêc với kế toán đề xuất hóa đơn. Theo dõi đơn hàng cho đến khi khách nhận được hàng, hoàn thành một lô hàng.
• Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
• Trình độ ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp, biết tiếng Trung là một lợi thế
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực forwarder, logistics, hãng tàu, có nguồn khách hàng
• Có hiểu biết về lĩnh vực vận tải biển và xuất nhập khẩu…
• Nhanh nhẹn, năng động, khả năng giao tiếp tốt.
• Cần riêng 01 OP/ SEA biết tiêng trung nghe nói đọc viết tốt. ( OP/ SEA biết tiếng trung, không cần có KN về ngành nghề, nếu đã từng làm 1 năm trở lên là lợi thế )

Tại T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd

T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Unit 504-505 – 5th floor , No. 233 Dong Khoi St., Ward Ben Nghe , Dist. 1, HCMC , Vietnam

