Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; đi công tác và thao gia triển lãm trong và ngoài nước. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ... Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Đi du lịch nghỉ mát hàng năm. Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, giải chạy, văn nghệ...), Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Phiên dịch khi làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng (lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí chế tạo)

2. Tổng hợp, báo cáo các chỉ số KPI Kinh doanh được giao.

3. Hỗ trợ làm hợp đồng, báo giá cho khách hàng theo ngoại ngữ Anh hoặc Nhật.

4. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sử dụng ngoại ngữ Anh hoặc Nhật.

5. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc Nhật.

Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự là lợi thế.

Có khả năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tư duy mở, không ngại thử thách, kiên trì và đam mê tìm tòi, học hỏi những vấn đề mới, lĩnh vực mới.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

