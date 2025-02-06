Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; đi công tác và thao gia triển lãm trong và ngoài nước. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ... Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Đi du lịch nghỉ mát hàng năm. Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, giải chạy, văn nghệ...), Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Phiên dịch khi làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng (lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí chế tạo)
lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí chế tạo
2. Tổng hợp, báo cáo các chỉ số KPI Kinh doanh được giao.
3. Hỗ trợ làm hợp đồng, báo giá cho khách hàng theo ngoại ngữ Anh hoặc Nhật.
4. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sử dụng ngoại ngữ Anh hoặc Nhật.
5. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.
Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.
Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc Nhật.
Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự là lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.
Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tư duy mở, không ngại thử thách, kiên trì và đam mê tìm tòi, học hỏi những vấn đề mới, lĩnh vực mới.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 5+6, Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

