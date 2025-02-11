Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2B, tòa Capital Building, ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

II/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Giám sát và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả:

Theo dõi, quản lý kế hoạch công việc của Phòng Kinh doanh, bao gồm đội Sales và Chăm sóc khách hàng (CSKH), đảm bảo mọi nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ và đạt mục tiêu.

Hỗ trợ đội ngũ trong việc duy trì tiêu chuẩn làm việc cao và nâng cao hiệu suất..

Quản lý thông tin và vận hành quy trình:

Soạn thảo và quản trị các văn bản, hợp đồng đối tác, quy trình, và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin, tài liệu phục vụ các hoạt động của Phòng Kinh doanh.

Phân tích dữ liệu:

Tổng hợp, phân tích số liệu bán hàng và lập báo cáo doanh số chi tiết, cung cấp thông tin chính xác cho Trưởng Phòng Kinh Doanh (TPKD).

Theo dõi và báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh.

Cải tiến chất lượng:

Kết hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Social, Digital, Kế toán, HCNS...) để đối soát chất lượng lead, xác định và phân tích nguyên nhân không chốt đơn, đưa ra giải pháp cải tiến hiệu quả.

Đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ:

Thiết kế tài liệu đào tạo như Slide bài giảng, tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng để phát triển năng lực đội ngũ.

Sắp xếp và quản lý các chương trình đào tạo nội bộ để đảm bảo đội ngũ luôn được cập nhật kiến thức mới nhất.

Nhiệm vụ khác:

Công việc khác do Trưởng Phòng giao phó

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ (Ưu tiên chưa lập gia đình)

Học vấn: Cao đẳng, Đại học các khối, ngành

Kinh nghiệm:

6-12 tháng kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thẩm mĩ, tài chính.....

Tinh thần và thái độ:

Nhiệt huyết, máu lửa, không ngại thử thách.

Trung thực, cầu tiến, và chịu áp lực cao trong công việc.

Yêu thích và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tập thể

Sẵn sàng học hỏi và đổi mới liên tục.

Làm việc năng động, chuyên nghiệp, với định hướng gắn bó lâu dài.

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn (Word, Excel, PP, Canva, Google Driver ...)

Lập báo cáo, tổng hợp và phân tích số liệu tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

