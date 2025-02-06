Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Toà Nhà Sudico, Kđt Mỹ Đình

- Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Trợ lý kinh doanh sẽ phụ trách giải quyết các vấn đề về giấy tờ. biết lập hợp đồng, đàm phán và kí kết giữa công ty và đối tác dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên. Bên cạnh đó, trợ lý kinh doanh phải tiếp nhận và biết cách xử lí các vấn đề đến từ phía khách hàng trong các trường hợp có sự phản hồi tiêu cực và cần gặp quản lí cấp trên mà bộ phận chăm sóc khách hàng không thể giải quyết được.
Trợ lý kinh doanh phải có khả năng tham mưu cho chủ quản kinh doanh về việc lập các hoạch
Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.
Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.
Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.
Tiếng Trung thành thạo
Ưu tiên ứng viên Nam
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lượng cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc;
Thưởng KPI ; Thưởng tháng lương thứ 13- 1⁄2 tháng 14
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật hàng tuần.
Được tham gia BHXH và các chế độ theo đúng Luật lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, dễ dàng thăng tiến lên các cấp quản lý.
Tham gia du lịch nghỉ mát, Team Building hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nhơn trạch II, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

