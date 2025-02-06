Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà Nhà Sudico, Kđt Mỹ Đình - Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Trợ lý kinh doanh sẽ phụ trách giải quyết các vấn đề về giấy tờ. biết lập hợp đồng, đàm phán và kí kết giữa công ty và đối tác dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên. Bên cạnh đó, trợ lý kinh doanh phải tiếp nhận và biết cách xử lí các vấn đề đến từ phía khách hàng trong các trường hợp có sự phản hồi tiêu cực và cần gặp quản lí cấp trên mà bộ phận chăm sóc khách hàng không thể giải quyết được.

Trợ lý kinh doanh phải có khả năng tham mưu cho chủ quản kinh doanh về việc lập các hoạch

Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.

Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.

Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.

Tiếng Trung thành thạo

Ưu tiên ứng viên Nam

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Quyền Lợi

Mức lượng cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc;

Thưởng KPI ; Thưởng tháng lương thứ 13- 1⁄2 tháng 14

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật hàng tuần.

Được tham gia BHXH và các chế độ theo đúng Luật lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, dễ dàng thăng tiến lên các cấp quản lý.

Tham gia du lịch nghỉ mát, Team Building hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển

