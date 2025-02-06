Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).
- Hà Nội: Tầng 12, Toà Nhà Sudico, Kđt Mỹ Đình
- Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Trợ lý kinh doanh sẽ phụ trách giải quyết các vấn đề về giấy tờ. biết lập hợp đồng, đàm phán và kí kết giữa công ty và đối tác dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên. Bên cạnh đó, trợ lý kinh doanh phải tiếp nhận và biết cách xử lí các vấn đề đến từ phía khách hàng trong các trường hợp có sự phản hồi tiêu cực và cần gặp quản lí cấp trên mà bộ phận chăm sóc khách hàng không thể giải quyết được.
Trợ lý kinh doanh phải có khả năng tham mưu cho chủ quản kinh doanh về việc lập các hoạch
Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.
Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.
Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung thành thạo
Ưu tiên ứng viên Nam
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI ; Thưởng tháng lương thứ 13- 1⁄2 tháng 14
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật hàng tuần.
Được tham gia BHXH và các chế độ theo đúng Luật lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, dễ dàng thăng tiến lên các cấp quản lý.
Tham gia du lịch nghỉ mát, Team Building hàng năm....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
