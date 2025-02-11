Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8.500.000

- 14.000.000

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Tham gia các chương trình hoạt động tập thể, các lớp đào tạo chuyên sâu, các sự kiện nội bộ của cơ sở và nhiều chế độ khác.

- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

- Đánh giá và review lương định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm

- Thử việc trong 30 ngày nhận 85%/ lương cơ bản và nhận full chế độ phụ cấp + thưởng

- Thưởng lễ tết, Lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nướ, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Soạn thảo thông báo, đề xuất, tờ trình, chương trình khuyến mãi theo yêu cầu của công việc
- Lập bảng tính toán để kiểm soát doanh thu của nhân viên sale Online/Offline theo yêu cầu để phục vụ cho công việc.
- Tính thưởng nóng, thưởng trên hiệu suất, hiệu quả công việc của nhân viên sale Online/ Offline
- Push và theo dõi công việc của các bộ phận trong Phòng kinh doanh
- Tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu công việc của phòng kinh doanh
- Làm các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên và BGĐ
- Kiểm soát lịch làm việc và kế hoạch công việc của các vị trí trong phòng kinh doanh. Lập kế hoạch công việc ngày cho Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan hoặc đã từng làm vị trí kế toán - Sale Admin
• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
• Có khả năng phân tích, đánh giá, tư duy lãnh đạo
• Sử dụng thành thạo các hàm tính trong excel, Drive và Work
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
• Trung thực, hoà đồng, năng động
• Chủ động trong công việc và biết sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8.5 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà B60, ngõ 117 Nguyễn Thị Định - P.Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

