Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2B, tòa Capital Building, ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả:
Tổng hợp số lượng data hàng ngày, tuần, tháng cho phòng Kinh doanh.
Hỗ trợ rà soát, tổng hợp các lỗi vi phạm của nhân viên Sale, CSKH trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ khách hàng và kịp thời báo cáo cho trưởng nhóm, trưởng phòng
Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động tại Phòng.
Nhiệm vụ khác:
Công việc khác do Trưởng Phòng giao phó
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Học vấn: Cao đẳng, Đại học các khối, ngành
Kinh nghiệm:
Các bạn trẻ mới tốt nghiệp, mong muốn học hỏi và trải nghiệm
Tinh thần và thái độ:
Nhiệt huyết, máu lửa, không ngại thử thách.
Trung thực, cầu tiến, và chịu áp lực cao trong công việc.
Yêu thích và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tập thể
Sẵn sàng học hỏi và đổi mới liên tục.
Làm việc năng động, chuyên nghiệp, với định hướng gắn bó lâu dài.
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn (Word, Excel, PP, Canva, Google Driver ...)
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 3 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI