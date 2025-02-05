Tuyển Trợ lý kinh doanh Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Hương Việt Group
- Hà Nội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng có sẵn trên hệ thống của công ty, gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (VD: Avina, Intest, Mark Test,..) cho khách hàng, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của khách hàng.
- Thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn trực tiếp nhằm tăng cơ hội tiếp cận và chốt giao dịch.
- Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn.
- Tiếp cận khách hàng một cách đúng đắn, đảm bảo các cuộc gọi đi không gây phiền hà, làm mất thiện cảm.
- Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.
- Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.
- Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.
- Đề xuất các phương án cải thiện khi cần thiết.;
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.
- Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe
- Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.
- Bằng cấp: từ trung cấp trở lên
Tại Hương Việt Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hương Việt Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI