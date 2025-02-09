Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 4 KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và và các chứng từ liên quan;

- Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của cấp trên;

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho BGĐ;

- Lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng;

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu;

- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ của các dự án;

- Một số công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Nữ từ 22-35 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS.

- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo bài bản, tận tình đến khi vững vàng trong nghề.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.

- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 7-10tr (đàm phán theo năng lực)

- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sự gắn bó;

- Công việc ổn định, lâu dài, được trang bị máy móc phục vụ công việc

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

- Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép,... theo đúng quy định của Pháp luật

- Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

