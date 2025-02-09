Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
- Hà Nội: BT5
- 4 KĐT Văn Khê
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và và các chứng từ liên quan;
- Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của cấp trên;
- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho BGĐ;
- Lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng;
- Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu;
- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ của các dự án;
- Một số công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS.
- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo bài bản, tận tình đến khi vững vàng trong nghề.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.
- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sự gắn bó;
- Công việc ổn định, lâu dài, được trang bị máy móc phục vụ công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép,... theo đúng quy định của Pháp luật
- Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI