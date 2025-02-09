Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT5

- 4 KĐT Văn Khê

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và và các chứng từ liên quan;
- Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của cấp trên;
- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho BGĐ;
- Lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng;
- Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu;
- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ của các dự án;
- Một số công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22-35 tuổi
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS.
- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo bài bản, tận tình đến khi vững vàng trong nghề.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.
- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 7-10tr (đàm phán theo năng lực)
- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sự gắn bó;
- Công việc ổn định, lâu dài, được trang bị máy móc phục vụ công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép,... theo đúng quy định của Pháp luật
- Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT5-04 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN

