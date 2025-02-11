Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8.500.000

- 14.000.000

- Thưởng doanh thu,Thưởng nóng, Thưởng theo chiến dịch cá nhân/phòng ban,thưởng nếu có sáng kiến tốt giúp cải thiện thông việc...

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Tham gia các chương trình hoạt động tập thể, các lớp đào tạo chuyên sâu, các sự kiện nội bộ của cơ sở và nhiều chế độ khác.

- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

- Đánh giá và review lương định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm

- Thử việc trong 30 ngày nhận 85%/ lương, Quận Thanh Xuân