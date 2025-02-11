Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
- Hà Nội: 8.500.000
- 14.000.000
- Thưởng doanh thu,Thưởng nóng, Thưởng theo chiến dịch cá nhân/phòng ban,thưởng nếu có sáng kiến tốt giúp cải thiện thông việc...
- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
- Tham gia các chương trình hoạt động tập thể, các lớp đào tạo chuyên sâu, các sự kiện nội bộ của cơ sở và nhiều chế độ khác.
- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
- Đánh giá và review lương định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm
- Thử việc trong 30 ngày nhận 85%/ lương, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
- Soạn thảo thông báo, đề xuất, tờ trình, chương trình khuyến mãi theo yêu cầu của công việc
- Lập bảng tính toán để kiểm soát doanh thu của nhân viên sale Online/Offline theo yêu cầu để phục vụ cho công việc.
- Tính thưởng nóng, thưởng trên hiệu suất, hiệu quả công việc của nhân viên sale Online/ Offline
- Push và theo dõi công việc của các bộ phận trong Phòng kinh doanh
- Tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu công việc của phòng kinh doanh
- Làm các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên và BGĐ
- Kiểm soát lịch làm việc và kế hoạch công việc của các vị trí trong phòng kinh doanh. Lập kế hoạch công việc ngày cho Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
• Có khả năng phân tích, đánh giá, tư duy lãnh đạo
• Sử dụng thành thạo các hàm tính trong excel, Drive và Work
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
• Trung thực, hoà đồng, năng động
• Chủ động trong công việc và biết sắp xếp công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
