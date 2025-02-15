Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Thoả thuận Lương cứng không phụ thuộc doanh số Thưởng nhân viên xuất sắc mỗi tháng, quý, năm (Thưởng đột xuất theo tháng dựa trên kết quả kinh doanh). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng. Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, chuyên môn và kỹ năng quản lý. Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động. Hỗ trợ phí khi cần đi gặp đối tác., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ kinh doanh, phương án kinh doanh, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác.
Chủ động gặp gỡ các đối tác cần làm việc trực tiếp, và tìm kiếm khách hàng mới.
Giao tiếp, bán dịch vụ cho khách hàng qua data được cung cấp từ các nguồn digital marketing.
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh. Giải đáp các thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng về dịch vụ doanh nghiệp.
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũng như chăm sóc mối quan hệ.
Nắm rõ thông tin và phân loại khách hàng để kịp thời xây dựng các chính sách phù hợp.
Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh.
Góp ý bổ sung các văn bản kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc phát triển bản thân đúng định hướng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có kỹ năng làm việc theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên: Tuổi từ 20 – 28.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12 dãy C13, đường Lê Hữu Trác, Khu tập thể Học Viện Quân Y, tổ dân phố số 9, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

