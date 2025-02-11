Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết...;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến các bác sĩ, bệnh viện.
Phối hợp với bộ phận thầu, lên danh mục sản phẩm và hồ sơ dự thầu.
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường và phát triển hệ thống kinh doanh.
Duy trì quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống và đối tác thường xuyên.
Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Hoạt động nội bộ:
Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu.
Tham mưu cho Ban Giám đốc và Trưởng phòng về các sáng kiến nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành như quản trị kinh doanh, ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan đến y tế;
- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các mảng: dược – kênh ETC, vật tư y tế, thiết bị y tế;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word & Excel);
- Chịu được áp lực công việc và định hướng gắn bó lâu dài với Công ty;
- Khả năng giao tiếp tốt, thu hút thuyết phục đối phương;
- Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có tư duy tích cực, sáng tạo.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 LK2, 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

