Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Công ty Daeyeong Vna

- Lô 406, đường số 13, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phiên dịch tài liệu, phiên dịch hiện trường cho Giám đốc Kinh doanh
2. Chăm sóc khách hàng online và offline
3. Sắp xếp lịch làm việc, hỗ trợ công việc phòng kinh doanh
4. Có thể đi gặp khách hàng cùng phòng kinh doanh
5. Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên
- Biết tiếng Trung, tối thiểu HSK 3 trở lên
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Giới tính: nữ
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 406, ĐƯỜNG SỐ 13, KCN AMATA, LONG BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

