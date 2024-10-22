Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Công ty Daeyeong Vna
- Lô 406, đường số 13, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phiên dịch tài liệu, phiên dịch hiện trường cho Giám đốc Kinh doanh
2. Chăm sóc khách hàng online và offline
3. Sắp xếp lịch làm việc, hỗ trợ công việc phòng kinh doanh
4. Có thể đi gặp khách hàng cùng phòng kinh doanh
5. Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên
- Biết tiếng Trung, tối thiểu HSK 3 trở lên
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Giới tính: nữ
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
- Biết tiếng Trung, tối thiểu HSK 3 trở lên
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Giới tính: nữ
- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI