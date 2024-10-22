Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Công ty Daeyeong Vna - Lô 406, đường số 13, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phiên dịch tài liệu, phiên dịch hiện trường cho Giám đốc Kinh doanh

2. Chăm sóc khách hàng online và offline

3. Sắp xếp lịch làm việc, hỗ trợ công việc phòng kinh doanh

4. Có thể đi gặp khách hàng cùng phòng kinh doanh

5. Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên

- Biết tiếng Trung, tối thiểu HSK 3 trở lên

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Giới tính: nữ

- Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

