Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH OWAY AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Sắp xếp lịch hẹn lái thử: Làm việc với khách hàng để đặt lịch, chuẩn bị xe và tài liệu liên quan; hỗ trợ quá trình lái thử khi cần.

Hỗ trợ báo giá và tư vấn: Phối hợp với tư vấn bán hàng để tính toán chi phí mua xe (bao gồm giá xe, bảo hiểm, thuế phí, phương án trả góp...).

Chuẩn bị hồ sơ hợp đồng: Kiểm tra thông tin khách hàng, hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng mua bán, xử lý hồ sơ vay ngân hàng hoặc xe đổi xe.

Hỗ trợ giao xe: Chuẩn bị giấy tờ, kiểm tra xe trước khi giao, phối hợp cùng bộ phận hậu mãi tổ chức lễ bàn giao xe cho khách hàng.

Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ công tác chuẩn bị và hậu cần cho các sự kiện như triển lãm, chương trình bán hàng nhóm, ngày hội khách hàng...

Truyền thông online: Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của showroom; đăng bài giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và nội dung tương tác với khách hàng

