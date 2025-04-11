Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH OWAY AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH OWAY AUTO
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Trợ lý kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 816 Sư Vạn Hạnh, Quận 10

- Đồng Nai, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp lịch hẹn lái thử: Làm việc với khách hàng để đặt lịch, chuẩn bị xe và tài liệu liên quan; hỗ trợ quá trình lái thử khi cần.
Sắp xếp lịch hẹn lái thử:
Hỗ trợ báo giá và tư vấn: Phối hợp với tư vấn bán hàng để tính toán chi phí mua xe (bao gồm giá xe, bảo hiểm, thuế phí, phương án trả góp...).
Hỗ trợ báo giá và tư vấn:
Chuẩn bị hồ sơ hợp đồng: Kiểm tra thông tin khách hàng, hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng mua bán, xử lý hồ sơ vay ngân hàng hoặc xe đổi xe.
Chuẩn bị hồ sơ hợp đồng:
Hỗ trợ giao xe: Chuẩn bị giấy tờ, kiểm tra xe trước khi giao, phối hợp cùng bộ phận hậu mãi tổ chức lễ bàn giao xe cho khách hàng.
Hỗ trợ giao xe:
Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ công tác chuẩn bị và hậu cần cho các sự kiện như triển lãm, chương trình bán hàng nhóm, ngày hội khách hàng...
Tổ chức sự kiện:
Truyền thông online: Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của showroom; đăng bài giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và nội dung tương tác với khách hàng
Truyền thông online:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH OWAY AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OWAY AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 116 Nguyễn Văn Thủ, phường Da Kao, Quận 1, Thanhd phố Hồ Chí Minh

