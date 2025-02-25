Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ kinh doanh

Tiếp nhận & xử lý đơn hàng từ nhân viên kinh doanh và khách hàng.

Kiểm tra, theo dõi công nợ, phối hợp với kế toán để nhắc nhở thanh toán.

Chuẩn bị báo giá, hợp đồng, chứng từ liên quan đến bán hàng.

2. Quản lý & cập nhật dữ liệu khách hàng

Cập nhật và lưu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống CRM hoặc file theo dõi.

Quản lý hồ sơ, hợp đồng, chính sách bán hàng và các tài liệu liên quan.

Phân loại khách hàng theo từng nhóm, hỗ trợ kinh doanh trong việc chăm sóc khách hàng.

3. Hỗ trợ báo cáo & phân tích số liệu

Tổng hợp doanh số bán hàng theo ngày, tuần, tháng.

Hỗ trợ lập báo cáo KPI cho đội ngũ kinh doanh.

Phân tích tình hình bán hàng, đề xuất cải tiến quy trình hỗ trợ kinh doanh ty.

4. Công việc hành chính & hỗ trợ khác

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện của phòng kinh doanh.

Giải quyết các yêu cầu phát sinh của đội ngũ sales.

5. Vận hành tài trợ: Vận hành các đơn hàng tài trợ của team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Thành thạo vi tính văn phòng, biết phân tích đọc data dữ liệu.

Thành thạo soạn văn bản, thiết kế proposal trên các phần mềm: canva...

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.

2. Phẩm chất cá nhân:

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc, tinh thần học hỏi.

Khả năng phán đoán tình huống và xử lý vấn đề nhanh nhạy.

Khả năng giao tiếp hiệu quả.

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, quan tâm đến chi tiết.

Hòa nhã, thân thiện và chu đáo, lịch thiệp.

Có ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng.

Đạo đức, uy tín cá nhân, tính gắn kết lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

