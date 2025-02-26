Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PRAMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham Gia BHXH theo quy định Lương tháng 13 18 ngày phép khi ký hợp đồng chính thức Môi trường giao tiếp Tiếng Trung hàng ngày Thu nhập hấp dẫn ( gồm lương cứng + hoa hồng ), Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ quy trình kinh doanh :

Tiếp nhận, kiểm tra và lên đơn hàng. Xử lý các yêu cầu báo giá, hợp đồng từ khách hàng.

Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng:

Lưu trữ , cập nhật danh sách khách hàng, hợp đồng, công bố đến hạn, đơn hàng trên hệ thống.

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, theo dõi công nợ khách hàng.

Theo dõi lịch sử giao dịch, thanh toán và cập nhật thông tin về tình trạng hợp tác.

Phối hợp với các bộ phận:

Làm việc với kho vận để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ.

Hỗ trợ sắp xếp lịch hẹn, gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng.

Phối hợp kế toán theo dõi công nợ và thanh toán.

Chăm sóc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, hợp đồng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm sale admin, hỗ trợ kinh doanh, CSKH, ưu tiên ngành mỹ phẩm.

Kỹ năng tổ chức, quản lí dữ liệu tốt, có tư duy logic và chi tiết.

Thành thạo tin học văn phòng ( Excel, Word ) và các phần mềm quản lý bán hàng.

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý vấn đề nhanh.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tiếng TRung 4 kỹ năng

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

