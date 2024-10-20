Tuyển Hành chính Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P. Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phòng kinh doanh chăm sóc khách hàng. Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, thư từ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho trưởng phòng kinh doanh. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị. Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh trong việc quản lý, theo dõi các dự án, hợp đồng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng kinh doanh.

Hỗ trợ phòng kinh doanh chăm sóc khách hàng.

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, thư từ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho trưởng phòng kinh doanh.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.

Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh trong việc quản lý, theo dõi các dự án, hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Giao tiếp lưu loát Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Trung. Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xuất nhập khẩu.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Giao tiếp lưu loát Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Trung.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xuất nhập khẩu.

Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân. Phúc lợi: sinh nhật, Lễ Tết và tháng 13 Thưởng theo năng lực

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân.

Phúc lợi: sinh nhật, Lễ Tết và tháng 13

Thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin