Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hei Tower, Số 1 ngõ 69 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Chuyên viên cao cấp tiến hành Phân tích, thiết kế cơ cấu tổ chức.

Chủ trì phân rã, hoàn thiện văn bản thiết kế tổ chức dành cho các đơn vị (Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc,…

Thu thập, báo cáo và hỗ trợ phân tích dữ liệu hiệu quả hoạt động từng phòng ban → đánh giá mức độ hiệu quả của hạng mục thiết kế tổ chức.

Hỗ trợ Xây dựng và hoàn thiện Quy trình quản trị tổ chức.

Chủ trì tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về cơ cấu tổ chức mới (đứng lớp là Chuyên viên OD)

Chủ trì các công tác truyền thông về thay đổi cơ cấu tổ chức.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Có thể tham gia các chuyến công tác và hỗ trợ các chuyến đi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn:

Tốt nghiệp CĐ/ĐH hoặc sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Quản trị nhân sự (nhân lực), Quản trị Kinh doanh.

GPA: 3.2 trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia nghiên cứu khoa học.

2. Kiến thức:

Kiến thức cơ bản về quản trị.

Kiến thức cơ bản về thiết kế tổ chức.

Biết về lý thuyết: Maslow, Value Chains, PCDA,… là lợi thế.

Biết về các công cụ như: SWOT, 5M, 5 STAR, FISHBONE, 5 BIG WHY,… là lợi thế.

3. Kỹ năng:

Kỹ năng tự học.

Kỹ năng đọc hiểu, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, sắp xếp thông tin.

Kỹ năng trình bày rõ ràng, logic và đầy đủ thông tin bằng các công cụ biểu đồ, bảng thống kê…

Kỹ năng thống kê phân tích: Thu thập dữ liệu, thống kê & phân tích => đưa ra đánh giá cơ bản (là lợi thế).

Kỹ năng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn (nếu có sẽ là lợi thế)

Thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

4. Phẩm chất, thái độ:

Chủ động: Có tinh thần tự giác trong việc tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ.

Cầu tiến: Luôn sẵn sàng học hỏi kiến thức mới về quản trị và thiết kế tổ chức.

Tỉ mỉ, chuyên nghiệp: Chú trọng đến chi tiết để đảm bảo tính chính xác và chất lượng trong công việc.

Hợp tác: Thích nghi và làm việc tốt trong đội nhóm, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.

Trách nhiệm: Cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn với chất lượng tốt.

Ưu tiên ứng viên mong muốn phát triển lâu dài với OD và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

THU NHẬP = LƯƠNG + THƯỞNG + PHỤ CẤP + PHÚC LỢI + OT (nếu có)

Xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng cải tiến, thưởng năm,...

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại DND.

Thu nhập không giới hạn trong trường hợp bạn vượt mục tiêu.

Phụ cấp & phúc lợi:

Được hướng dẫn công việc cụ thể.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Du lịch hằng năm.

Nghỉ lễ tết full lương.

Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ.

Lộ trình phát triển & thăng tiến:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

DND luôn thúc đẩy nhân sự phát triển và nhận nhiệm vụ tại những vị trí cao hơn.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại DND.

Môi trường làm việc, văn hóa:

Văn hóa: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo.

Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển.

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin