Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108A Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tư vấn và bán hàng cho khách hàng cá nhân tại cửa hàng và qua điện thoại trên hệ thống khách hàng của công ty.

Nắm vững, cập nhật kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ của công ty để tư vấn cho khách hàng lựa chọn dịch vụ và sản phẩm phù hợp.

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, up sale để thúc đẩy bán hàng và tăng doanh số bán hàng.

Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21-35 tuổi

Trên 1 năm kinh nghiệm bán hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ. Có khả năng giao tiếp đàm phán tốt.

Có tố chất kinh doanh, nhạy bén, chịu khó học hỏi, không ngại áp lực doanh số.

Có thể trả lời, tư vấn khách hàng ngoài giờ hành chính.

Yêu thích ngành chăm sóc xe và ô tô

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia khoá đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm dịch vụ của công ty trước khi làm việc.

THU NHẬP Trung bình : 12.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ (lương không giới hạn, bán càng nhiều thì % HH càng cao)

BÁN BAO NHIÊU HƯỞNG HOA HỒNG BẤY NHIÊU.

Lộ trình thăng tiến nâng bậc rõ ràng lên các bậc SUP SALE, MASTER SALE ( chế độ lương tốt hơn).

Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định công ty.

Được tham gia đào tạo về phát triển kỹ năng, đào tạo định kỳ.

Môi trường làm việc tại chuyên nghiệp, hiện đại, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin