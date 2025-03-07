Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Đại An, P. Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất trong ca làm việc được phân công

Đảm bảo quy trình sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt và đạt hiệu quả cao

Giám sát và hướng dẫn nhân viên trong ca làm việc thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn cho ca làm việc và phân công công việc hợp lý cho nhân viên

Quản lý việc sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong ca làm việc

Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh cho cấp trên sau mỗi ca làm việc

Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm trong công ty nhựa

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực sản xuất

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung

Có kỹ năng quản lý công việc và quản lý con người hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất công nghiệp

Có khả năng xử lý tình huống và ra quyết định nhanh

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 10 -20tr phụ thuộc năng lực ứng viên, phụ cấp trách nhiệm cho vị trí trưởng ca

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ thuật sản xuất

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn trong nhà máy

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

