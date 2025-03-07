Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Trưởng ca

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Đại An, P. Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất trong ca làm việc được phân công
Đảm bảo quy trình sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt và đạt hiệu quả cao
Giám sát và hướng dẫn nhân viên trong ca làm việc thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn cho ca làm việc và phân công công việc hợp lý cho nhân viên
Quản lý việc sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong ca làm việc
Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh cho cấp trên sau mỗi ca làm việc
Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm trong công ty nhựa
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực sản xuất
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
Có kỹ năng quản lý công việc và quản lý con người hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất công nghiệp
Có khả năng xử lý tình huống và ra quyết định nhanh
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 10 -20tr phụ thuộc năng lực ứng viên, phụ cấp trách nhiệm cho vị trí trưởng ca
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ thuật sản xuất
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn trong nhà máy
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô XN 43, Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-duong-job330142
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 24 Triệu Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 900 USD Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm