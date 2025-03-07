Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
- Hải Dương: KCN Đại An, P. Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất trong ca làm việc được phân công
Đảm bảo quy trình sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt và đạt hiệu quả cao
Giám sát và hướng dẫn nhân viên trong ca làm việc thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn cho ca làm việc và phân công công việc hợp lý cho nhân viên
Quản lý việc sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong ca làm việc
Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh cho cấp trên sau mỗi ca làm việc
Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực sản xuất
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
Có kỹ năng quản lý công việc và quản lý con người hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất công nghiệp
Có khả năng xử lý tình huống và ra quyết định nhanh
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca
Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ thuật sản xuất
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn trong nhà máy
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
