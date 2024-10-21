Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 61B Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

1. Chuẩn bị các công việc trước khi vào ca:
Phân công nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc chuẩn bị công cụ dụng cụ, vật dụng, trang thiết bị, set up bày bàn, vệ sinh sạch sẽ tại khu vực phụ trách.
Phối hợp với các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị.
Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ, đón khách.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.
Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ, đón khách.
Phối hợp với các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị.
Phân công nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc chuẩn bị công cụ dụng cụ, vật dụng, trang thiết bị, set up bày bàn, vệ sinh sạch sẽ tại khu vực phụ trách.
2. Quản lý, giám sát nhân viên thuộc khu vực mình phụ trách:
2
Quản lý, giám sát nhân viên thuộc khu vực mình phụ trách:
Quản lý, giám sát, hướng dẫn và phân công nhân viên cấp dưới thực hiện đầy đủ các công việc tại khu vực phụ trách.
Điều động nhân viên hỗ trợ các khu vực, các bộ phận khác khi có yêu cầu. Đảm bảo các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng trước khi phục vụ khách hàng.
Quản lý, giám sát, hướng dẫn và phân công nhân viên cấp dưới thực hiện đầy đủ các công việc tại khu vực phụ trách.
Điều động nhân viên hỗ trợ các khu vực, các bộ phận khác khi có yêu cầu. Đảm bảo các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng trước khi phục vụ khách hàng.
3. Quản lý tài sản của nhà hàng:
3.
Quản lý tài sản của nhà hàng:
Trước khi vào ca, tiến hành kiểm tra các máy móc, thiết bị, vật dụng thuộc khu vực phụ trách.
Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các công cụ trong ca làm việc và báo cáo với cấp trên nếu máy móc hư hỏng, trục trặc.
Lập phiếu đề nghị xuất kho gửi cho cấp trên duyệt và tiến hành nhận hàng tại kho.
Trước khi vào ca, tiến hành kiểm tra các máy móc, thiết bị, vật dụng thuộc khu vực phụ trách.
Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các công cụ trong ca làm việc và báo cáo với cấp trên nếu máy móc hư hỏng, trục trặc.
Lập phiếu đề nghị xuất kho gửi cho cấp trên duyệt và tiến hành nhận hàng tại kho.
4. Trực tiếp phục vụ khách khi có yêu cầu, khi khách đông:
4.
Trực tiếp phục vụ khách khi có yêu cầu, khi khách đông:
Trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
Nhận order của khách, giải quyết thắc mắc của khách hàng..
Trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
Nhận order của khách, giải quyết thắc mắc của khách hàng..
5. Kết thúc ca, báo cáo:
5.
Kết thúc ca, báo cáo:
Phân công nhân viên thực hiện các công việc kết thúc ca: Dọn dẹp, vệ sinh...
Báo cáo công việc hằng ngày cho cấp trên vào cuối ca.
Kiểm tra toàn bộ các công việc kết thúc ca tại khu vực mình phụ trách.
Kết thúc ca và giao ca.
Phân công nhân viên thực hiện các công việc kết thúc ca: Dọn dẹp, vệ sinh...
Báo cáo công việc hằng ngày cho cấp trên vào cuối ca.
Kiểm tra toàn bộ các công việc kết thúc ca tại khu vực mình phụ trách.
Kết thúc ca và giao ca.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Am hiểu về lĩnh vực F&B là một lợi thế.
- Giao tiếp, đàm phán, và mang tính thuyết phục cao.
- Kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả, kỹ năng phân tích và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu hiệu quả.
- Khả năng thích ứng với những thay đổi/điều chỉnh, kỹ năng phân tích về số liệu, tính toán và nghiên cứu/phân tích dữ liệu tốt.
- Sẵn sàng dành thời gian cho các công việc và đào tạo để phát triển hệ thống.

Tại CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN đầy đủ và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.
Lương tháng 13 theo chính sách công ty.
Tháng nghỉ 4 ngày
Thử việc 100%lương, phí phục vụ và tip.
ký hợp đồng chính thức sẽ có thêm ngày phép năm.
Bao cơm 2 bữa.
Lễ Tết lương nhân 2 nhân 3.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN đầy đủ và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.
Lương tháng 13 theo chính sách công ty.
Tháng nghỉ 4 ngày
Thử việc 100%lương, phí phục vụ và tip.
ký hợp đồng chính thức sẽ có thêm ngày phép năm.
Bao cơm 2 bữa.
Lễ Tết lương nhân 2 nhân 3.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM

