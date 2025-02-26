Tuyển Trưởng ca Linfox Logistics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Why does this Job exist? /Mục đích chính của công việc

• Ensuring that FG-stocks are kept and handled in adherence to Linfox and Unilever regulations and recommendations/ Đảm bảo rằng lưu trữ hàng hóa FG được giữ và xử lý tuân thủ quy định và khuyến nghị Linfox và Unilever.

• Managing and ensuring effective receiving and dispatch stocks/ Quản lý và đảm bảo hiệu quả nhận và gửi hàng

• The position is also responsible for allocating all resources, including equipment, facilities and employees, as well as acting as the focal point for communication between Linfox, customer unions, employees and contractors. The Warehouse Manager establishes and maintains efficient and cost effective warehouse teams to ensure that the Linfox contracted outcomes are achieved in the timeliest, efficient and cost effective manner to both Linfox and the Unilever contract/ Vị trí này cũng chịu trách nhiệm phân bổ các nguồn lực, bao gồm cả trang thiết bị và nhân viên, cũng như đóng vai trò là đầu mối giao tiếp giữa Linfox, khách hàng đoàn thể, nhân viên và các nhà thầu. Quản lý kho, thiết lập và duy trì đội kho hoạt động hiệu quả chi phí tối ưu nhất cho Linfox và hợp đồng của Unilever mà Linfox đã cam kết trong thời gian ngắn nhất.

Key Accountabilities/ Nhiệm vụ chính

Key Objectives/ Mục tiêu chính & Targets/Mục tiêu cụ thể