Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Binh Thanh District

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

* Thực hiện công tác pháp lý dự án như chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt quy hoạch TMB 1/500; QH chi tiết 1/500;

* Kiểm tra có ý kiến các nội dung về chỉ tiêu quy hoạch có liên quan đến hồ sơ thiết kế Phương án kiến trúc, Quy hoạch rút gọn 1/500; đồ án quy hoạch 1/500; các quy hoạch cấp trên

* Thực hiện các công tác liên quan đến bản đồ địa chính;

* Chủ động thiết lập tạo mối quan hệ, đeo bám duy trì mối quan hệ với các Ngành có thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ thủ tục pháp lý dự án ở địa phương phụ trách

* Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cho các giai đoạn, thủ tục pháp lý dự án để nộp tại cơ quan nhà nước;

* Theo dõi, đôn đốc tình hình thụ lý, giải quyết hồ sơ tại các Sở, Ban Ngành

* Các yêu cầu về chuyên môn khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Đại học kiến trúc chuyên ngành quy hoạch đô thị

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm pháp lý dự án trong đó pháp lý quy hoạch là chủ đạo

Yêu cầu về chuyên môn:

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group Thì Được Hưởng Những Gì

* Đóng BHXH, BHYT Full 100% lương

* Company trip hằng năm

* Thưởng các dịp lễ Tết theo chính sách quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group

