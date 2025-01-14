Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1) Mô tả chung:

- Lập, ban hành và triển khai chính sách cho thuê phát triển đại lý cho thuê shophouse, giáo dục của các dự án

- Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển đại lý cho thuê

- Đàm phán và hỗ trợ ký kết Hợp đồng thuê

- Tìm kiếm, chăm sóc và chốt deal Khách hàng thuê

- Phối hợp với các Phòng ban nội bộ An Gia để thống nhất HĐ thuê

2) Công việc chi tiết:

- Xây dựng kế hoạch cho thuê các tài sản của công ty (tòa nhà văn phòng, shophouse, mặt bằng trống)

- Tìm hiểu thị trường, đánh giá nhu cầu thuê bất động sản và đề xuất chiến lược giá cả, ưu đãi phù hợp

- Đảm bảo đạt được chỉ tiêu tỷ lệ lấp đầy theo kế hoạch đề ra

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động cho thuê, điều chỉnh kịp thời để đạt mục tiêu

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để quản lý hợp đồng thuê, xử lý các vấn đề phát sinh và duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới đối tác (đại lý môi giới, tổ chức kinh doanh, tập đoàn lớn) để tăng cơ hội cho thuê

- Theo dõi và báo cáo thường xuyên về tình hình kinh doanh cho thuê với Ban lãnh đạo

- Đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình, dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm khách hàng