Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia
- Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
1) Mô tả chung:
- Lập, ban hành và triển khai chính sách cho thuê phát triển đại lý cho thuê shophouse, giáo dục của các dự án
- Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển đại lý cho thuê
- Đàm phán và hỗ trợ ký kết Hợp đồng thuê
- Tìm kiếm, chăm sóc và chốt deal Khách hàng thuê
- Phối hợp với các Phòng ban nội bộ An Gia để thống nhất HĐ thuê
2) Công việc chi tiết:
- Xây dựng kế hoạch cho thuê các tài sản của công ty (tòa nhà văn phòng, shophouse, mặt bằng trống)
- Tìm hiểu thị trường, đánh giá nhu cầu thuê bất động sản và đề xuất chiến lược giá cả, ưu đãi phù hợp
- Đảm bảo đạt được chỉ tiêu tỷ lệ lấp đầy theo kế hoạch đề ra
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động cho thuê, điều chỉnh kịp thời để đạt mục tiêu
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để quản lý hợp đồng thuê, xử lý các vấn đề phát sinh và duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới đối tác (đại lý môi giới, tổ chức kinh doanh, tập đoàn lớn) để tăng cơ hội cho thuê
- Theo dõi và báo cáo thường xuyên về tình hình kinh doanh cho thuê với Ban lãnh đạo
- Đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình, dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia Thì Được Hưởng Những Gì
