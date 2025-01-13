Tuyển Trưởng ca Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 2,000 USD

1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh đoàn lữ hành/telesale/quản trị viên bán hàng và hệ thống khách hàng thuộc phạm vi phụ trách.

2. Xây dựng, mở rộng và phát huy các mối quan hệ với đối tác du lịch nội địa và khách sạn nước ngoài (NPP) hoặc thị trường doanh nghiệp hoặc thị trường trường học

3. Xây dựng và giới thiệu các gói dịch vụ tour du lịch, chính sách hợp tác các tác phẩm xúc tiến việc làm book tour và đảm bảo doanh thu số theo tháng, quý, năm. nghiên cứu, xác định và đề xuất

4.Nghiên cứu các chính sách bán tour phù hợp cho những tiềm năng

5. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận thuộc phạm vi trách nhiệm để thực hiện các công việc được giao

6. Khảo sát, cập nhật, đánh giá về sản phẩm cạnh tranh để đưa ra các phương án kinh doanh theo từng thời điểm.

7. Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã được duyệt và KPI mục tiêu, KPI thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

8. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo toàn bộ hoạt động của bộ phận phụ trách theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.

9. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/TGiám đốc, Ban Phó Tổng Giám đốc

10. Thực hiện các công việc chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.