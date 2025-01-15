Tuyển Trưởng ca Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Trưởng ca

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống an toàn bảo mật theo quy định của Eximbank
- Quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống bảo mật (tường lửa, tường lửa ứng dụng Web (WAF), IDS/IPS, hệ thống quản lý truy cập từ xa (VPN), hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền (PAM), …) theo phân công của Trưởng phòng
- Xây dựng, cải tiến và tổ chức vận hành các Quy trình, Quy định, Hướng dẫn có liên quan đến hoạt động của các hệ thống ATBM đang quản lý.
- Quản lý, triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT theo phân công
- Quản lý và triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT thuộc Phòng theo phân công của Trưởng phòng
- Tham gia hỗ trợ các dự án khác và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT theo yêu cầu/phân công của Trưởng phòng
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Ưu tiên chứng chỉ an toàn bảo mật: CCSP, CEH, Security+, chứng chỉ liên quan vận hành hệ thống SOC, chứng chỉ quốc tế về kiểm thử bảo mật như OSCP, OSWP, OSEP, OSWE...…hoặc tương đương.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Vincom center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM

