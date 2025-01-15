Tuyển Trưởng ca Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống an toàn bảo mật theo quy định của Eximbank

- Quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống bảo mật (tường lửa, tường lửa ứng dụng Web (WAF), IDS/IPS, hệ thống quản lý truy cập từ xa (VPN), hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền (PAM), …) theo phân công của Trưởng phòng

- Xây dựng, cải tiến và tổ chức vận hành các Quy trình, Quy định, Hướng dẫn có liên quan đến hoạt động của các hệ thống ATBM đang quản lý.

- Quản lý, triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT theo phân công

- Quản lý và triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT thuộc Phòng theo phân công của Trưởng phòng

- Tham gia hỗ trợ các dự án khác và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT theo yêu cầu/phân công của Trưởng phòng

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.