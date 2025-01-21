Tuyển Trưởng ca Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng ca Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Trưởng ca

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm soát các hồ sơ đã được cán bộ thuộc Bộ phận thực hiện tái thẩm định theo phân công của cấp có thẩm quyền.
• Phân công, kiểm soát công việc của Chuyên viên tái thẩm định thuộc Bộ phận; hỗ trợ các vấn đề phức tạp cán bộ thuộc ban gặp phải.
• Tham gia thẩm định thực tế Khách hàng (nếu cần thiết).
• Trợ giúp Lãnh đạo Khối/Phòng Xây dựng và/hoặc góp ý các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, mẫu biểu, hướng dẫn nghiệp vụ, sản phẩm tín dụng… liên quan đến thẩm định tín dụng và/hoặc của các Khối liên quan tới việc cấp tín dụng.
• Trợ giúp Lãnh đạo Khối/Phòng xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch đào tạo nội bộ.
• Kiểm soát, trực tiếp giải đáp các vướng mắc phát sinh của các Đơn vị kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ tín dụng thuộc chức năng nhiệm vụ của Khối Phê duyệt tín dụng.
• Hướng dẫn, đào tạo các cán bộ thuộc Bộ phận.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp
• Tốt nghiệp Đại học (chính quy), ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính - Doanh nghiệp, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job311992
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
7.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
7.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Hộ Kinh Doanh DaBa-Cha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hộ Kinh Doanh DaBa-Cha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 2 USD Suoi Tien Group
12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Hanwha Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hanwha Life Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 2 USD Suoi Tien Group
12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Thuốc Lá British American Tobacco (BAT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 11 USD Công Ty Thuốc Lá British American Tobacco (BAT)
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Dịch vụ Asan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ Asan
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 12 USD Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty TNHH Sugar Town
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần ORC Coffee Passion Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần ORC Coffee Passion Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Bánh Savoure làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Bánh Savoure
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Bình Thuận thu nhập 900 - 11 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HIGHGATE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm