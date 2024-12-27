Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 P. Đoàn Trần Nghiệp, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng ...và 8 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, đăng ký lịch làm việc, chấm công, phê duyệt các đề xuất xin nghỉ/đổi ca/đi muộn/về sớm cho nhân viên trên phần mềm Nhân sự.

Hỗ trợ Phòng Nhân sự đào tạo, giám sát, đánh giá nhân viên định kỳ và mỗi khi chi nhánh có nhân viên mới.

Quản lý kho nguyên liệu Bếp & Pha chế của Cyber: Kiểm kho, đặt hàng, nhận hàng mỗi ngày, đảm bảo luôn đầy đủ tất cả nguyên liệu để bán hàng theo thực đơn.

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tất cả các khu vực trong ca làm việc.

Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi khiếu nại của khách hàng tại Cyber, báo cáo và xin ý kiến Bộ phận Quản lý thuộc Khối Văn phòng đối với những trường hợp nằm ngoài thẩm quyền quyết định.

Hỗ trợ Phòng Kế toán đi nộp tiền định kỳ tại ngân hàng.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại Cyber theo đúng quy định của chuỗi.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Khối Văn phòng,

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc

Có trên 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí Trưởng ca, Cửa hàng trưởng, Quản lý trong lĩnh vực Cyber - nhà hàng - khách sạn - các chuỗi bán lẻ hoặc dịch vụ khác.

Thích chơi game, đam mê môi trường Esports, PC & Gaming Gear

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm Discord, Base.vn, Cukcuk.vn, GCP, CSM, G-Cafe

Ưu tiên các ứng viên là thành viên của các cộng đồng Esports tại các trường đại học hoặc tích cực tham gia vào các event, giải đấu được tổ chức định kỳ của các game đang thịnh hành như LOL, Valorant, CSGO, Fifa Online...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6-7tr + phụ cấp + thưởng lợi nhuận hàng tháng + thưởng phúc lợi, lễ, tết.

Tuần nghỉ 01 ngày, mỗi tháng được hưởng một ngày nghỉ phép hưởng lương.

Được làm việc trong môi trường Cyber chuyên nghiệp, thu nhập ổn định, tăng trưởng định kỳ.

Được cấp tài khoản VIP với mức siêu giảm giá

Ca làm việc đa dạng và linh hoạt

Được xét nâng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

