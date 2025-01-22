Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý công việc của nhân viên trong bộ phận mua hàng; kiểm soát lượng mua hàng và tồn kho nguyên vật liệu để đảm bảo lượng tồn kho hợp lý; nắm bắt được tình hình nguyên vật liệu thừa thiếu, lỗi hỏng, tồn kho quá lâu và có các biện pháp giải quyết; xử lý các tình huống phát sinh khác trong quá trình mua hàng và có các biện pháp phòng tránh vấn đề.

- Đưa ra đề xuất cải tiến giúp công việc mua hàng hiệu quả hơn.

- Duyệt thanh toán cho nhà cung cấp.

- Kiểm soát, đánh giá về giá thành và chất lượng của nhà cung cấp; tiếp đón nhà cung cấp.

- Là cầu nối làm việc của bộ phận mua hàng và các bộ phận khác trong công ty.

- Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Trình độ chuyên môn: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các nhà máy sản xuất.

- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết tốt.

- Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là excel.

- Yêu cầu khác: trung thực, chăm chỉ, tính kỷ luật tốt, nhanh nhẹn, khả năng quản lý và xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, quản lý thời gian và công việc hiệu quả, giao tiếp tốt.

