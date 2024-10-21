Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: SeABank Thủ Dầu Một

- Số 254 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động bán hàng của cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao. Quản lý chất lượng dịch vụ trong phạm vi phụ trách. Theo dõi, quản lý nợ. Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách. Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động bán hàng của cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao.
Quản lý chất lượng dịch vụ trong phạm vi phụ trách.
Theo dõi, quản lý nợ.
Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách.
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên chính/ cao cấp Khách hàng cá nhân hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính. Nắm vững các kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng, thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro; Hiểu thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn. Nắm vững đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân; các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tiếng Anh giao tiếp tốt. Khả năng chịu áp lực cao trong công việc; Cam kết và tâm huyết Ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc; tuân thủ, kỷ luật.
Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên chính/ cao cấp Khách hàng cá nhân hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính.
Nắm vững các kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng, thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro; Hiểu thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn.
Nắm vững đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân; các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Khả năng chịu áp lực cao trong công việc; Cam kết và tâm huyết
Ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc; tuân thủ, kỷ luật.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện. Hệ thống các khóa đào tạo phát triển bản thân tương ứng từng vị trí công việc. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Trải nghiệm các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.
Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện.
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển bản thân tương ứng từng vị trí công việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Trải nghiệm các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

