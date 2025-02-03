Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 USD

Mức lương 20 - 35 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 USD

• Chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển khách hàng của Nhóm Kinh doanh;

• Dẫn dắt Nhóm (7 người) thực hiện được nhiệm vụ doanh số mục tiêu của công ty;

• Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình trao đổi làm việc với khách hàng tiềm năng, làm việc với các phòng ban liên quan bên phía khách hàng để xây dựng phương án truyền thông cho khách;

• Có khả năng quản lý nhóm và đào tạo nhân viên trong nhóm;

• Báo cáo công việc trực tiếp cho Phó Giám đốc kinh doanh và Giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên. Nam/nữ, tuổi từ 27 trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh ( tối thiểu 7 người)

• Có hoài bão sự nghiệp và kỹ năng lãnh đạo;

• Có khả năng phân tích thị trường, kỹ năng quảng bá, tiếp thị tốt;

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng điều phối công việc tốt, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề;

• Có nhiệt huyết với công việc, chăm chỉ nỗ lực, có khả năng chịu áp lực cao. Ưu tiên những ứng viên có sẵn nguồn khách hàng quảng cáo.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

