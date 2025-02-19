Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đóng BHXH + BHYT + BHTN...

- Nghỉ 1/2 ngày thứ 7 tất cả các ngày trong tháng

- Thưởng tháng lương 13 ( tết nguyên đán )

- Công ty hỗ trợ phần cơm trưa + đồng phục làm việc

- Được công ty tham gia bảo hiểm tai nạn lao động 24/24

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Mức lương sẽ được trao đổi khi phỏng vấn, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo trực tiếp: Báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị (Australia), cung cấp cập nhật thường xuyên về các hoạt động kinh doanh, tiến độ đạt chỉ tiêu và thông tin thị trường. Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ kinh doanh để đảm bảo sự nhất quán với các mục tiêu của công ty.
- Báo cáo trực tiếp:
- Chiến lược và Thực thi Kinh doanh: Phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả để đạt chỉ tiêu doanh số của công ty và mở rộng cơ sở khách hàng. Xác định các cơ hội thị trường mới và lập kế hoạch khai thác chúng.
- Chiến lược và Thực thi Kinh doanh:
- Quản lý Quan hệ Khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng bền vững bằng cách hợp tác và hiểu rõ nhu cầu của họ. Giải quyết các vấn đề của khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.
- Quản lý Quan hệ Khách hàng:
- Lãnh đạo đội ngũ: Dẫn dắt, cố vấn và tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh để đạt được chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu của nhóm. Thực hiện các buổi đánh giá hiệu suất thường xuyên và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cùng các cơ hội phát triển.
- Lãnh đạo đội ngũ:
- Quản lý Hoạt động Kinh doanh: Giám sát việc quản lý email chính của bộ phận kinh doanh và đảm bảo phản hồi kịp thời, chính xác các yêu cầu từ khách hàng, bao gồm báo giá và hóa đơn. Đảm bảo quy trình kinh doanh được tinh giản và hiệu quả.
- Quản lý Hoạt động Kinh doanh:
- Phân tích Thị trường và Thông tin Chi tiết: Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng và cơ hội mới. Cung cấp thông tin chi tiết và khuyến nghị cho Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị dựa trên phân tích thị trường và phản hồi của khách hàng.
- Phân tích Thị trường và Thông tin Chi tiết:
- Báo cáo Kinh doanh: Chuẩn bị và trình bày các báo cáo chi tiết về kinh doanh, dự báo và phân tích hiệu suất cho Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị. Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và cung cấp những thông tin có thể áp dụng để hỗ trợ quyết định chiến lược.
- Báo cáo Kinh doanh:
- Điều phối Cuộc họp và Sự kiện: Điều phối và chủ trì các cuộc họp kinh doanh, đảm bảo truyền đạt hiệu quả và theo dõi các nhiệm vụ hành động. Lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện kinh doanh, hội nghị và sáng kiến tiếp thị để tăng cường sự tương tác của khách hàng và thúc đẩy doanh số.
- Điều phối Cuộc họp và Sự kiện:
- Quản lý Lịch trình và Du lịch: Hỗ trợ sắp xếp các chuyến đi cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh và tối ưu hóa lịch trình của Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị để ưu tiên các hoạt động và cuộc họp quan trọng.
- Hợp tác và Truyền thông: Đóng vai trò là điểm liên hệ trung tâm giữa đội ngũ kinh doanh tại Việt Nam và Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị tại Australia, đảm bảo sự hợp tác và truyền thông suôn sẻ. Đảm bảo thông tin liên quan được truyền đạt kịp thời và hiệu quả.
- Hợp tác và Truyền thông:
- Bảo mật và Chuyên nghiệp: Xử lý các thông tin nhạy cảm với mức độ bảo mật cao nhất và duy trì tính chuyên nghiệp trong mọi tương tác.
- Bảo mật và Chuyên nghiệp:
- Hỗ trợ theo yêu cầu: Cung cấp hỗ trợ bổ sung khi cần thiết, chủ động giải quyết các thách thức và đóng góp vào thành công chung của đội ngũ kinh doanh.
- Hỗ trợ theo yêu cầu:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn:
o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Tiếp thị hoặc lĩnh vực liên quan.
o Có bằng cấp cao hoặc chứng chỉ liên quan là một lợi thế.
• Kinh nghiệm:
o Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí lãnh đạo hoặc quản lý kinh doanh.
• Kỹ năng:
o Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc, cả bằng lời nói và văn bản. Có khả năng trình bày thông tin hiệu quả và trả lời câu hỏi từ khách hàng, thành viên trong nhóm và quản lý.
o Lãnh đạo: Kinh nghiệm trong việc quản lý và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh, với thành tích đạt được chỉ tiêu doanh số và thúc đẩy hiệu suất nhóm.
o Phân tích: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, với khả năng diễn giải dữ liệu kinh doanh và xu hướng thị trường để đưa ra quyết định thông minh.
o Tập trung vào khách hàng: Khả năng duy trì cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.
o Tổ chức: Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian xuất sắc, với khả năng ưu tiên nhiệm vụ và quản lý nhiều trách nhiệm cùng lúc.
o Kỹ năng kỹ thuật: Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm CRM, Microsoft Office và các công cụ kinh doanh liên quan khác.
o Thích ứng: Khả năng làm việc tốt trong môi trường nhanh và năng động, cũng như thích nghi với nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Ausabaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 944/1, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

