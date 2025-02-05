Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà số 25A, Ngõ 379/8, Phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu

1. Tổ chức triển khai thi công các dự án MEP;
2. Chịu trách nhiệm tổ chức các công việc trên công trình gồm:
· Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, biểu đồ nhân sự, biện pháp an toàn lao động, PCCC, bảo vệ môi trường; · Triển khai công tác thi công, giám sát thi công các đội nhóm, thầu phụ;
· Tổ chức nghiệm thu, hoàn công, quyết toán với CĐT, TV QLDA, TVGS và các bên liên quan;
3. Quản lý chi phí dự án không vượt ngân sách được phê duyệt.
4. Quản lý nhân sự, tài sản, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường..
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành kỹ thuật: Kỹ thuật (Cơ điện, Điện, Điện tử, Nhiệt Lạnh, Tự động hoá);
· Có chứng chì hành nghề giám sát liên quan đến lĩnh vực Cơ điện;
· Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; · Kỹ năng: Quản lý dự án; lập kế hoạch và tiến độ dự án, phân công nhiệm vụ và kiểm soát tiến độ, nhân lực, vật tư;
· Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, tư duy logic, chính trực;
· Nắm vững quy định về pháp luật liên quan hiện hành;

Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Tòa nhà 25A, ngõ 379/8 Đội cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

