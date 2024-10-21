Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

-Xây dựng các chương trình KM, Event..., chăm sóc khách hàng hàng tháng, hàng quý, hàng năm...

- Làm việc với bộ phận Media, Content, SEO để thể hiện các thông điệp quảng cáo tốt nhất

- Hình dung chân dung khách hàng để phát triển chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm

- Triển khai các chiến dịch Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, Tiktok Ads, Email Marketing..) tiếp cận khách hàng tiềm năng thúc đẩy doanh số

- Quản lý chi phí, theo dõi, đo lường, tối ưu hiệu quả quảng cáo

- Đề xuất ý tưởng thông điệp xây dựng các chiến dịch truyền thông, quảng cáo

- Báo cáo hiệu quả quảng cáo - phối hợp cùng Marketing Team triển khai các hoạt động liên quan

-Thiết lập và thực hiện các kế hoạch tiếp thị toàn diện để nâng cao độ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy tương tác khách hàng

- Phát triển và giám sát các chiến dịch quảng cáo, sáng kiến quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số

- Theo dõi hiệu quả kinh doanh và báo cáo định kỳ cho cấp trên

- Lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện để quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng

- Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng, sở thích của khách hàng và bối cảnh cạnh tranh

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, kinh nghiệm

- Nam/nữ Dưới 30 Tuổi

- Tiếng Anh giao tiếp

- Tiếng Nhật không bắt buộc nhưng nếu có là một lợi thế

- Word / Excel tốt. Biết sử dụng công cụ Google Analytics

Yêu cầu khác

- Kinh nghiệm vị trí cấp quản lý ngành Marketing tương đương từ 2 năm trở lên

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết đoán, có khả năng xây dựng kế hoạch làm việc theo team

- Hiểu biết sâu sắc về tiếp thị kỹ thuật số, nền tảng truyền thông xã hội và xu hướng tiếp thị hiện tại.

- Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

- Giỏi con số, giao tiếp tốt, nhiệt tình, trung thực, chăm chỉ

- Kĩ năng thương lượng, giao tiếp, đàm phán và giao tiếp cá nhân xuất sắc.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

- Đam mê bán hàng.

Thời gian cần: Cần gấp (ưu tiên ứng viên có thể đi làm được ngay)

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000 - 16.000.000 VND/ tháng

- Thử việc: 02 tháng, 100% lương

- Hưởng các quyền lợi theo luật lao động

- Thưởng tháng lương 13

- Hỗ trợ tiền teamwork 300k/tháng

- Tiền ăn tại nhà hàng 500k/tháng

- Review Lương 1 năm 2 lần vào Tháng 6 và Tháng 12

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

- Du lịch công ty hằng năm

- Chế độ BHXH

- Thời gian làm việc linh động

Địa chỉ làm việc:

- HCM: Văn phòng số 93 Nguyễn Du, Quận 1 – HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin