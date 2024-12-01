Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Xây dựng và Triển khai Chiến lược Marketing Game Nhượng Quyền:
Tạo dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu cho các tựa game trong hệ thống nhượng quyền
Đưa ra các chiến lược quảng cáo như: Digital ads, influencer marketing, hoặc quảng cáo trên các nền tảng MXH
Chú trọng vào việc tối ưu hóa, cải thiện trải nghiệm người chơi
2. Hỗ trợ và Đào tạo Franchisee:
Cung cấp các công cụ marketing cho các đối tác nhượng quyền để triển khai chiến lược tại địa phương hoặc khu vực của khách hàng
Hướng dẫn các đối tác nhượng quyền về cách xây dựng cộng đồng như: tổ chức các sự kiện hoặc giải đấu trực tuyến hoặc offline
3. Xây dựng Cộng Đồng và Quản Lý Mối Quan Hệ Người Chơi:
Tạo dựng cộng đồng người chơi xây dựng các kênh giao tiếp và diễn đàn
Chăm sóc khách hàng đảm bảo hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả
Phát triển hệ thống loyalty program (chương trình khách hàng trung thành) xây dựng các phần thưởng hoặc quà tặng để giữ chân người chơi lâu dài
4. Tăng Cường Sự Hiện Diện Trực Tuyến và Marketing Kỹ Thuật Số:
Xây dựng chiến lược SEO, lên chiến lược Influencer Marketing
Triển khai chiến lược Marketing hợp tác với các streamer hoặc tổ chức các giải đấu Esports
5. Phân Tích và Tối Ưu Hóa Hiệu Quả:
Phân tích, báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing nhượng quyền để đảm bảo rằng ngân sách marketing được chi tiêu hợp lý và mang lại kết quả tốt.
6. Kết Nối với Các Đối Tác và Hệ Thống Đối Tác Nhượng Quyền:
Thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược và đối tác nhượng quyền

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành khác có liên quan.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu về kiến thức Marketing, đặc biệt là mảng nhượng quyền
Có kỹ năng xây dựng chiến lược
Có kỹ năng sắp xếp, điều phối công việc tốt.
Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000đ - 25.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.
Thời gian làm việc: 08h30-12h00 & 13h30-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6; 09h30-12h00 & 13h30-16h00 Thứ 7 hằng tuần (26 công/tháng)
Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 189A Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

