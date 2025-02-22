Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH Venesa

Trưởng nhóm Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 đường Hùng Vương, Phường 02, Quận 10, TP. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing toàn diện, bao gồm cả marketing online và offline, nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các hoạt động marketing hiệu quả.
- Đưa ra yêu cầu và giám sát triển khai các thiết kế, bộ ảnh, video và các chất liệu truyền thông khác
- Giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ hình ảnh thương hiệu và các chiến dịch Marketing của ban Kinh doanh bán lẻ tại các điểm bán và các trang thương mại điện tử.
Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
Xây dựng và quản lý nội dung marketing trên các kênh truyền thông khác nhau (website, mạng xã hội, email,...)
Tổ chức và quản lý các sự kiện marketing, triển lãm, hội thảo,...
Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Marketing
Kinh nghiệm marketing trong các ngành FMCG, lifestyle, làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ
Kiến thức chuyên sâu marketing
Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng khác theo quy chế công ty (thưởng cá nhân xuất
sắc, thưởng quản lý, thưởng nhóm....)
- Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, …
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc; Khám sức khỏe định kỳ.
- Phụ cấp ăn trưa + Hỗ trợ gửi xe
- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn,
kiến thức, kỹ năng.
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
- Cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên.
- Teambuilding, party. Du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – ĐẲNG CẤP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job317387
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Mediphar Usa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công Ty TNHH Mediphar Usa
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CINEMA TEAMBUILDING & EVENT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CINEMA TEAMBUILDING & EVENT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty thời trang J-P
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PT GROW
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH PHONG THUỶ CÔ NGÂN TATU
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CM BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CM BRIDGE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CM BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CM BRIDGE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Thebluetshirt
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Serepok
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 22 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu ALC CORPORATION
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu CER GROUP
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHA LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHA LÊ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Golf Adventure Travel And Event Organize Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Golf Adventure Travel And Event Organize Company Limited
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm