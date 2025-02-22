Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 đường Hùng Vương, Phường 02, Quận 10, TP. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing toàn diện, bao gồm cả marketing online và offline, nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý và tối ưu hóa ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các hoạt động marketing hiệu quả.

- Đưa ra yêu cầu và giám sát triển khai các thiết kế, bộ ảnh, video và các chất liệu truyền thông khác

- Giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ hình ảnh thương hiệu và các chiến dịch Marketing của ban Kinh doanh bán lẻ tại các điểm bán và các trang thương mại điện tử.

Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Xây dựng và quản lý nội dung marketing trên các kênh truyền thông khác nhau (website, mạng xã hội, email,...)

Tổ chức và quản lý các sự kiện marketing, triển lãm, hội thảo,...

Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Marketing

Kinh nghiệm marketing trong các ngành FMCG, lifestyle, làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ

Kiến thức chuyên sâu marketing

Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng khác theo quy chế công ty (thưởng cá nhân xuất

sắc, thưởng quản lý, thưởng nhóm....)

- Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, …

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc; Khám sức khỏe định kỳ.

- Phụ cấp ăn trưa + Hỗ trợ gửi xe

- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn,

kiến thức, kỹ năng.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

- Cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên.

- Teambuilding, party. Du lịch hàng năm.

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – ĐẲNG CẤP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin