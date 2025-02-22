Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 288/2 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Lên ý tưởng cho các sự kiện để quảng bá sản phẩm và dịch vụ
Triển khai các chiến dịch quảng cáo chi tiết theo kế hoạch marketing
Tối ưu chiến dịch PR-marketing để thu hút khách hàng
Theo dõi hiệu quả chiến dịch Marketing, tiếp nhận các đóng góp về chiến dịch đang chạy để báo cáo cho BGĐ
Đưa ra các ý tưởng then chốt cho các kế hoạch truyền thông
Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Blog, Youtube…
Kết nối với các bộ phận khác để thực hiện các chương trình khuyến mãi
Lên ý tưởng phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chú trọng chăm sóc khách hàng.
Thiết Kế Đồ Họa: tạo ra các hình ảnh đồ họa sáng tạo cho các chiến dịch tiếp thị và nội dung truyền thông.
Chỉnh Sửa Video: xây dựng kịch bản, hình ảnh, video bao gồm cắt ghép, hiệu ứng đặc biệt và đồ họa chuyển động để Công ty sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing
-Độ tuổi: 30-40 tuổi
-Kỹ năng giao tiếp tốt
-Kỹ năng triển khai sản phẩm tiếp thị mới
-Kỹ năng sáng tạo và phát triển hình ảnh thương hiệu
-Khả năng viết hoặc chỉnh sửa nội dung cho các chiến dịch xây dựng thương hiệu

Tại Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 15.000.000 -17.000.000đồng/tháng
-Được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻ tổng quát và các phúc lợi khác của Công ty (Sinh nhật, du lịch, thưởng các ngày Lễ/Tết)
-Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 288 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

