Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng và phát triển chiến lược

2. Quản lý thương hiệu

3. Quản lý hoạt động marketing

4. Quản lý hoạt động truyền thông

5. Quản lý đội ngũ

6. Quản lý ngân sách

7. Đo lường và đánh giá

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Thành thạo việc sử dụng / làm việc trên các nền tảng truyền thông số : Facebook, Youtube, Google,...

Chủ động, năng nổ trong công việc

Giao tiếp tốt với khách hàng, thân thiệt, nhiệt tình

Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp;

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực;

Được đào tạo, học hỏi và làm việc với đội ngũ Quản lý dày dặn kinh nghiệm;

Chế độ, Phúc lợi theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.